كشف الدولي الجزائري جمال بلعمري مدافع أولمبيك ليون الفرنسي عن سر تألقه خلال نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة وبعث مشواره الكروي من جديد. وفي حوار خص به قناة " ببين سبور " الناطقة بالفرنسية قال بلعمري " لا أتردد في توجيه الشكر للمدرب جمال بلماضي, لأنه ساعدني كثير خلال مشواري الكروي".

"بلماضي منحني كل شيء"

المدافع الأسبق لنادي الشباب السعودي أكد أن بلماضي منحه ثقة كبيرة لم يقدمها له أي مدرب من قبل." مضيفا " بعد نهائيات أمم إفريقيا تحدث معي المدرب جمال بلماضي ونصحني باللعب في أوروبا وقالي لي بأننا مقبلون على تصفيات كأس العالم."

صخرة دفاع الخضر علق على استدعائه من قبل الناخب الوطني لخوض غمار كان 2019 " صراحة تفاجأت باستدعائي من قبل جمال بلماضي , انه مدرب يعطي لكل ذي حق حقه ويقدر تعب ومجهودات اللاعب."

وأردف " يأتيك المدرب قبل مباراة غاية في الأهمية كسنغال أو كوت ديفوار ويتحدث معك كما يتحدث مع كوادر الفريق ويعطيك أهمية كبيرة الأكيد أنك ستفعل أي شيء من أجله في الميدان." وختم كلامه :" بلماضي عرف كيف يخرج تلك القوة الموجودة داخل كل لاعب والنتيجة كما ترى اليوم."