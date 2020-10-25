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وفاة أكبر معمرة في بريطانيا عن عمر ناهز 112 عاما

BBC
25 أكتوبر 2020 ()
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هوكارد
BBC
احتفلت هوكارد بعيد ميلادها في مارس/آذار

توفيت جوان هوكارد، أكبر معمري بريطانيا عن عمر ناهز 112 عاما.

وقد شاركت هوكارد عيد ميلادها يوم 29 مارس 1908 مع أكبر رجل في بريطانيا بوب ويتون، الذي توفي في منطقة هامشير في مايو/ أيار الماضي.

وتوفيت هوكارد السبت في بيتها في مقاطعة دورسيت، حسب ما أفادت به عائلتها.

وقالت العائلة إن جوان كانت تؤمن بعدم وجود أي سر في العمر الطويل، وإنها كانت "تحب تناول الزبدة والقشدة، وتسخر من فكرة الحميات الغذائية".

ونشأت جوان في كينيا مع والدها الذي كان ضابطا في الإدارة الاستعمارية البريطانية.

وتعملت في مدرسة داخلية في منطقة ساسيكس في إنجلترا، وعملت بعدها طاهية بفندق في جنيف.

هوكارد
BBC

وفي بداية الحرب العالمية الثانية عملت سائقة لسيارات الإسعاف، ثم انتقلت إلى الساحل الجنوبي، لتصبح بحارة، إذ تعلمت المهنة وهي طفلة عندما كانت تزور جدتها في منطقة ليمينغتون.

وتزوجت غيلبرت هوكارد الذي كان مثلها شغوفا بالملاحة والسفر. وعندما توفي في 1981 انتقلت لتعيش في ليليبوت.

ويصفها أقاربها بأنها "كانت دائما ذات شخصية مستقلة، ولم يكن غريبا عنها أنها رفضت بطاقة تهنئة من الملكة عندما بلغت من العمر 100 عام، لأنها لم تكن تريد أن يعرف الناس عمرها.

وصورت هوكارد مع ويتون في مارس/ آذار عندما احتفلا بعيد ميلادهما الـ 112.

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