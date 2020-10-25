عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضيّة تكوين جمعية إجرامية تنشط في مجال النصب والإحتيال باستغلال جائحة كورونا، حيث تمّ توقيف ثلاثة (03) اشخاص كانوا ينصبون على المواطنين في عمليات بيع وشراء وهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

و جاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر :" قضية الحال عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية حسين داي بعد تلقّي العديد من الشكاوى حول قضايا نصب واحتيال عبر شبكة التواصل الاجتماعي، من خلال تواجد مجموعة من الأشخاص يقدّمون عروض شراء أقنعة طبيّة، بعد الحصول على مموّن لطلباتهم، يضربون له موعد ويفرّون بسلعته نحو وجهة مجهولة، الأمر الذي دفع بعناصر الشرطة لفتح تحقيق ميداني، أسفر عن تحديد نوعية السيارة المستعملة وتحديد هويّة العديد من الضحايا. بعد عملية ترصّد محكمة، تم الإيقاع بشخصين مشتبه فيهما كانا على متن سيارة سياحية، بعض إخضاع أحدهما لعملية التلمّس الجسدي، ضبط بحوزته على (64) كمامة ومبلغ مالي قدره (12000) دج، بمواجهتهما بما نشب إليهما من أفعال، اعترفا باقترافهما لعملية النصب على العديد من الضحايا، أخرهم نصبوا عليه في (25) ألف كمامة بملغ (82.5) مليون سنتيم. مع مواصلة التحرّيات، تمّ توقيف مشتبه فيه ثالث كان مشاركا في مختلف عمليات النصب".

و أضاف البيان :"بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم أطراف قضية الحال أمام السيّد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، اين أمر بإيداع إثنان منهم الحبس المؤقّت، أما الثالث وضع تحت الرقابة القضائية "