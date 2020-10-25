تم تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة حسبما أعلنت اليوم لجنة متابعة و تحري الفيروس.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة في الجزائر إلى 56.143 حالة.

و أضاف الناطق الرسمي لللجنة الدكتور جمال فورار أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الفيروس التاجي خلال نفس الفترة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات عقب الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في الجزائر 1914 وفاة.

كما تم تسجيل 163 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 39.095 حالة.

و أضاف المصدر أنعدد المصابين المتواجدين في العناية المركزة بلغ 29 مريضا.