لقي شخصان مصرعهما وأصيب 119 اخرون بجروح في 95 حادث مروري جسماني سجلت في المناطق الحضرية خلال نهاية الاسبوع أي ما بين 23 و24 أكتوبر الحالي، كما أورده اليوم الاحد بيان لمصالح الامن الوطني.

و أوضح ذات البيان أن المعطيات أرجعت سبب وقوع هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

وفي هذا الإطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة واحترام قانون المرور.

كما وضعت تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.