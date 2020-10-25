منظمة الصحة العالمية تدعو إلى غلق المدارس

العالم
25 أكتوبر 2020 () - س.أ
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 قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الأنظمة الصحية في بعض البلدان المتضررة من وباء كورونا تواجه خطر الانهيار في الأشهر القادمة و هو ما وصفه بالوضع "الصعب للغاية".

و حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" خلال مؤتمر صحفي من أن الوضع الناجم عن انتشار فيروس كوفيد-19 سيكون صعبا للغاية في الأشهر المقبلة و صرح : "نحن امام مفترق طرق في مواجهة وباء كوفيد-19، لاسيما في نصف الكلرة الشمالي.

كما أوضح أن العديد من الدول تواجه ارتفاعا في عدد الوفيات، و قد يؤدي هذا الوضع قريبا إلى استنفاذ موارد أنظمتها الصحية. لذلك فقد دعا إلى الدول و الحكومات إلى منع هذا الانهيار من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع معدلات الوفيات من أهمها إغلاق المدارس.

 

 

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