تمكن عناصر أمن دائرة تاجنانت بولاية ميلة نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف سبعة أشخاص تورطوا في عدة قضايا مع حجز 1860 وحدة من المشروبات الكحولية، 5767 وحدة من الألعاب النارية وسط مدينة تاجنانت بميلة.



العملية جاءت خلال حملة مداهمات واسعة قام بها عناصر أمن دائرة تاجنانت بمعية فرقة البحث والتحري عبر شوارع و أحياء المدينة ليلة الأربعاء إلى الخميس مكنت من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و35 سنة، تم على إثرها حجز 1860 وحدة من الخمور مختلفة الأنواع والأحجام و 5767 وحدة من الألعاب النارية .



في ذات السياق تم توقيف 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و28 سنة و حجز 05 دراجات نارية معدومة الوثائق ممحوة الرقم التسلسلي وتحويلها إلى مقر أمن الدائرة مع اتخاذ إجراءات ضد أصحابها.