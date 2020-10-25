توصلت مصالح الدرك الوطني بالمدية حسب بيان اليوم لخلية إعلام المجموعة الولائية إلى حجز 67890 وحدة مفرقعات على إثر خمس مداهمات واسعة النطاق عبر الولاية حائلة بذلك دون محاولات تسويقها وترويجها بطرق مختلفة، بآستغلال ظروف قدوم مناسبة المولد النبوي الشريف.

وحسب ذات البيان فإن العملية تمت في أطار مخطط إحترازي مسبق كانت قد سطرته المجموعة الولائية للدرك سبقته عمليات تحسيسية لصد سبل إقحام هذه الألعاب التي طالما شكلت خطرا على الأطفال بوصفهم الفئة الأكثر آستهدافا خاصة وسط الأحياء الشعبية من طرفي مروجي مختلف أنواع المفرقعات والألعاب النارية.