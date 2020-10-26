ستشهد عدة ولايات ساحلية وداخلية في وسط وشرق البلاد ابتداء من اليوم الإثنين أمطارا غزيرة، حسبما أفاد به اليوم الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن أمطارا غزيرة ستميز بداية من منتصف نهاراليوم الإثنين، ولايات الشلف، بجاية، البليدة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سكيكدة، عنابة، ڨالمة، قسنطينة، بومرداس، الطارف، تيبازة، ميلة وعين الدفلى.

وأضاف ذات المصدر أن صلاحية النشرية تمتد من منتصف نهار اليوم (00:12) إلى غاية الساعة الثالثة (00:03) من صباح يوم غد الثلاثاء، وستتراوح كميات الأمطار المتساقطة من 15 إلى 20 ملم محليا.