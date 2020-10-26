ستشهد عدة ولايات ساحلية وداخلية في وسط وشرق البلاد ابتداء من اليوم الإثنين أمطارا غزيرة، حسبما أفاد به اليوم الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن أمطارا غزيرة ستميز بداية من منتصف نهاراليوم الإثنين، ولايات الشلف، البليدة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، البويرة، المدية، برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة، بومرداس، تيبازة، ميلة وعين الدفلى. وفي مرحلة ثانية ستتهاطل هذه الأمطار على كل من ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وڨالمة وسوق أهراس ليصل بذلك مستوى اليقظة إلى "البرتقالي"، حسب ذات النشرية التي تمتد صلاحيتها من اليوم الإثنين على الساعة الرابعة بعد الزوال (00 :16) إلى غاية يوم غدا الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا( 00: 06).

وأوضح ذات المصدر أن كميات الأمطار المرتقبة ستتراوح ما بين 20 و 40 ملم محذرا "من هبوب رياح مصحوبة برعود". ودعا المواطنين الراغبين في الحصول على معلومات أكثر إلى تصفح خريطة اليقظة على الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية.