قال الناطق الرسمي لنادي قطر مسلم الهلابي أن إدارة فريقه أنهت كافة التفاصيل مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي للانضمام إلى الفريق قادما من أهلي جدة السعودي.

ونقلت صحيفة " الوطن سبورت " المصرية تصريحات عن مسلم الهلابي الذي أكد :" أنهينا الاتفاق مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي بشكل رسمي لكننا ننتظر إنهاء اللاعب لأزمته مع الفريق السابق من أجل الإعلان عن الصفقة الرسمية."

مضيفا :" الكل يتمنى انضمام بلايلي لصفوفه، فاللاعب أتم اتفاقه معنا على الانضمام لصفوف النادي لمدة موسمين مقابل 6 ملايين دولار وسيتم الإعلان عن التحاقه خلال الساعات القليلة القادمة."