تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم من وضع حد لنشاط عصابة أحياء متكونة من 4 أشخاص واسترجاع أسلحة بيضاء وبندقية صيد بحرية، حسبما علم اليوم الإثنين من خلية الاتصال لدى المجموعة الإقليمية لذات الهيئة.

وأوضح المكلف بالاتصال النقيب ميلود بومعراف لوكالة الأنباء الجزائرية، "أن العملية جاءت بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى مصالح الدرك الوطني حيث تمت مداهمة أوكار الجريمة بحي دبدابة التابع إقليميا لبلدية صيادة والمتاخم للمناطق الحضرية جنوب مدينة مستغانم.

وتم خلال هذه المداهمة توقيف أفراد هذه العصابة المتكونة من 4 أشخاص وحجز 10 أسلحة بيضاء وبندقية صيد بحرية وأجهزة حساسة مثل كاميرات مراقبة إضافة إلى كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة المعدة للترويج ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بنحو 12 ألف دج يعتبر من عائدات بيع هذه السموم، حسب النقيب بومعراف.

وستقوم مصالح الدرك الوطني بتقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيق، كما أشار إليه ذات المتحدث.