قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة اليوم الإثنين تأجيل محاكمة كريم طابو، الناطق الرسمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد)، إلى يوم 16 نوفمبر القادم مع رفض التماس الدفاع برفع إجراءات نظام الرقابة القضائية.

وأعلنت رئيسة الجلسة عن قرار تأجيل سادس جلسة لمحاكمة كريم طابو المتابع بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" منذ شهر سبتمبر 2019، فيما رفضت التماس رفع إجراءات الرقابة القضائية.

واستندت رئيسة الجلسة في ذلك إلى "عدم إمكانية الفصل في أي إجراء أصدرته غرفة الاتهام في حق المتهم كريم طابو"، معلنة في الوقت نفسه عن أن العدالة ستباشر إجراءات المحاكمة يوم 16 نوفمبر القادم، على اعتبار أن جلسة اليوم تعد آخر تأجيل تقرره المحكمة.

وكانت الجلسات المبرمجة السابقة قد تم تأجيلها بطلب من هيئة دفاع المتهم، آخرها جلسة يوم 14 سبتمبر الماضي. وكانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر 2019 بإيداع كريم طابو رهن الحبس المؤقت. وقد تم توقيف المتهم في 12 سبتمبر 2019.

وقررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر 2019 وضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية وإطلاق سراحه.