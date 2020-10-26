كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الإثنين، بأن الجزائر استهلكت نصف ثرواتها الباطنية من البترول والغاز. وقال عطار لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، إن احتياطيات النفط المؤكدة في الجزائر تقدر بحوالي 1.7 مليار طن، بينما تقدر احتياطات الغاز المؤكدة في الجزائر بـ 2500 مليار متر مكعب.

من جهة أخرى، قال عطار، في إشكالية التوظيف في شركة سوناطراك، أن الشركة تعرف ضغطا كبيرا من ناحية التوظيف. وتابع الوزير قائلا :"ليس على قطاع الطاقة اليوم البحث عن سبل خلق مناصب شغل جديدة".