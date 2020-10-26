تنتظر إدارة نادي الاسماعيلي المصري قدوم اللاعب السابق لاتحاد الجزائر رضوان شريفي لترسيم عقد انضمامه للفريق بعد منحه موافقته الرسمية لخوض تجربة احترافية جديدة، حسبما أكده موقع كورة المتخصص.

وقالت مصادر إعلامية مصرية مختلفة أن مسؤولي نادي " الدراويش " شرعوا في اتخاذ الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على موافقات الجهة الأمنية للحصول على تأشيرة دخول الأراضي المصرية.

وكانت إدارة فريق سوسطارة قد فسخت بالتراضي عقود جملة من اللاعبين من بينهم رضوان شريفي.