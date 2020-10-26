تشهد 15 بلدية بولاية تيسمسيلت تذبذبا في التموين بالماء الشروب جراء عطب تقني، حسبما أفادت به اليوم الإثنين الوحدة الولائية للجزائرية للمياه.

ويمس هذا التذبذب منذ أمس الأحد بلديات تيسمسيلت، أولاد بسام، سيدي عابد، عماري، لرجام، المعاصم، سيدي العنتري، بني لحسن، الأربعاء، الأزهرية، بوقايد، برج بونعامة، تملاحت، خميستي والعيون، إثر عطب في الصمام لمحطة الضخ ببلدية لرجام والتابعة لسلسلة الإنتاج لسد "كدية الرصفة"، كما أوضح نفس المصدر.

وقد باشر الأعوان التقنيون التابعون لوحدة "الجزائرية للمياه" أشغال تصليح العطب. وأشارت ذات الوحدة إلى أن عملية توزيع الماء الشروب بالبلديات المذكورة ستعرف "استقرارا" وذلك مباشرة بعد الانتهاء من أشغال التصليح.