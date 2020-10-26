أطاحت اليوم عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي بمروجين اثنين للمخدرات ينشطان في مجال تصدير واستيراد المخدرات ضمن مجموعة إجرامية منظمة.

وأوضح مصدر مسؤول من الشرطة لـ"الخبر" بأنه تم العثور بحوزة المتورطين على كمية من الكيف المعالج تزن 24 كلغ معدّة للبيع والترويج في شكل صفائح ذات 250 غرام مخبأة بإحكام في بيت أحدهم.

وجاءت عملية القبض على هذين الشخصين، وهما في العقدين الثالث والرابع من العمر وينحدران من ولايات مجاورة ومسبوقين قضائيا على إثر معلومات حصلت عليها فرقة الشرطة تفيد برصد نشاط مشبوهين في بيع وترويج المخدرات بالوادي حيث مكنت عملية تمديد الاختصاص من توقيفهما بورڨلة.

وقد وُضعا رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي في انتظار محاكمتهما عن جناية تسيير تنظيم من أجل التصدير واستيراد المخدرات ضمن مجموعة إجرامية منظمة.