فككت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولهاصة (عين تموشنت) شبكة تقف وراء تنظيم رحلات الإبحار السري في عملية سمحت بإحباط مخطط للهجرة غير الشرعية وتوقيف 14 شخصا، حسبما علم اليوم الإثنين لدى ذات الهيئة الأمنية

. وتمت هذه العملية بناء على ورود معلومات تفيد بوجود مخطط لرحلة إبحار سري انطلاقا من شاطئ الزوانيف الواقع ببلدية ولهاصة، حيث تم إعداد خطة أمنية لإحباط هذه المحاولة مكنت من توقيف منظمي الرحلة كما كللت بتوقيف 14 شخصا من ضمنهم 8 منظمين، إضافة إلى 6 مرشحين للهجرة غير الشرعية يتراوح سنهم ما بين 20 و41 سنة، مثلما أوضحه ذات المصدر.

وأسفرت العملية عن حجز زورق مطاطي مزود بمحرك بقدرة 40 حصانا و3 مركبات كانت تستعمل في نقل المرشحين للهجرة غير الشرعية إلى شاطئ انطلاقها إضافة إلى 180 لترا من البنزين معبأة في 6 صفائح بلاستيكية ومبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بنحو 420 أورو بوصلة لتحديد الاتجاه وعدد من الهواتف المحمولة وجوازات سفر، كما ذكرته ذات الهيئة الأمنية.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها التي ينفذها عناصر الدرك الوطني بولهاصة في ظرف أقل من أسبوعين بعدما تمكنت مؤخرا من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري وتوقيف 13 شخصا بنفس المنطقة، مثلما أشير إليه.