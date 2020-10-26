واصل العشرات من مواطني بلدية "الإدريسية" غرب ولاية الجلفة لليوم الثاني على التوالي احتجاجهم وشل الطريق الوطني رقم 1أ عند مخرج المدينة بسبب عدم تسوية وضعية المستفيدين من حصة 1203 قطع أرضية موجهة للبناء والتي أفرج عنها منذ جانفي 2020.

ويؤكد المحتجون أنه رغم مطالب المستفيدين للتعجيل في الإجراءات الإدارية سواء على مستوى التحقيق العقاري على مستوى صندوق السكن أومقررات الاستفادة، إلا أن الوضعية بقيت تراوح مكانها، والأكثر من ذلك فاجأتهم مصالح الدائرة بمستجد يتمثل في أن الإعانة المالية تخص 397 مستفيد فقط من أصل 1203 وهو ما فجر غضب السكان، الذين يطالبون بالشفافية في معالجة الملف وتحديد من له الحق في الاستفادة من الإعانة المالية.

ويرى المحتجون أنه رغم عديد اللقاءات التي جمعتهم بالسلطات المحلية ومصالحها حول هذا الملف، لم تفض تلك اللقاءات إلى حلول للملف، ما دفعهم إلى الاحتجاج وشل الطريق الوطني رقم 1أ بوضع المتاريس والعجلات المطاطية والحجارة ، مانعين حركة المركبات، ويطالبون بحضور والي الولاية للفصل في القضية. ومع تصاعد موجة الغضب زادت مطالب المحتجين لتشمل مطلب الطريق الوطني رقم 1أ لوضعيته المتدهورة التي تحتاج إلى ترميم وتزفيت، على غرار البلديات المجاورة المار بإقليمها، وهو ما يراه المواطنون إقصاء وتهميشا لهم، تماما مثل إقصاء مكتب بريدالبلدية من السيولة النقدية ، ومستشفى المدينة الذي أصبح يحمل اسم مستشفى 120 سرير دون خدمات حقيقية على رأسها جناح العمليات المعطل منذ أشهر وانعدام أطباء أخصائيين في الأمومة والتوليد يضاف إلى ذلك تدهور التهيئة، لذلك يصر المحتجون على ضرورة حضور والي الولاية للرد على هذه المطالب ومعاينتها على أرض الواقع، على حد تعبيرهم.