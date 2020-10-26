تلقت مراكز العمليات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من المواطنين 2.269756 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 و خط شرطة النجدة 17، خلال 09 أشهر الأولى من السنة الحالية 2020 .

وأفاد بين للمديرية العامة للأمن الوطني، الليوم الإثنين، أن مكالمات الرقم المجاني 1548 قدرت بـ 1.052.627 مكالمة هاتفية، وتم تسجيل على الرقم 17 الخاص بشرطة النجدة 639.827 مكالمة، فيما أحصت الموزعات الهاتفية للأمن الوطني 577.302 مكالمة، تنوعت مجملها حول طلبات التدخل والنجدة، الاستفسار والتوجيه وحالات اختفاء الأطفال، والتبليغ عن الجريمة.

وتعتبر المديرية العامة للأمن الوطني عدد المكالمات المسجلة خلال 9 أشهر من السنة الجارية، مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تعاون المواطن مع مصالح الشرطة، واهتمامه بالشأن الأمني في العديد من أبعاده المتعلقة بمكافحة الجريمة والوقاية منها والمساهمة في جهود التوعية والإرشاد، ما يجعله شريكا أساسيا في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وتثمن المديرية العامة للأمن الوطني مضامين تلك المكالمات الهاتفية الواردة من المواطنين، للمساهمة في جهود الشرطة الهادفة إلى فرض احترام تدابير الوقاية للحد من انتشار وباء كورونا ومكافحته.

وتذكر المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة، كل المواطنين بالروابط الاتصالية للأمن الوطني من الرقم الأخضر 48-15 ورقم شرطة النجدة 17 وتطبيق ألو شرطة، وصفحتيها على الفايسبوك والتويتر من أجل المساهمة في محاربة الجريمة والوقاية منها وإثراء مختلف نشاطات التوعية بما فيها تلك المتعلقة بالوضع الصحي الناجم عن جائحة كورونا.