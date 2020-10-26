أعلن نادي آسي ميلان الايطالي عن تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا داخل صفوفه وذلك في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على تويتر.

وحسب المصدر ذاته فإن حارس النادي اللومباردي "جون لويجي دوناروما" و زميله "جون بيتر" بالإضافة إلى ثلاثة إطارات بالفريق لم تظهر عليهم أية أعراض لكوفيد 19 لكن تم عزلهم وإخضاعهم للحجر الصحي.

وسيواجه رفقاء الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر نادي روما سهرة اليوم على ملعب سان سيرو في ختام مباريات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الايطالي