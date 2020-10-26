اكتشفت مصالح أمن عين الدفلى ورشة لصناعة الأسلحة التقليدية والذخيرة ، كما تم توقيف الشخص المتورط في إنشاء هذه الورشة السرية ببلدية الروينة .

وحسب بيان صحفي لخلية الاتصال بأمن الولاية فإن اكتشاف هذه الورشة جاء بعد استغلال معلومات بشأن نشاط سري يتعلق بصناعة الأسلحة التقليدية والذخيرة الخاصة بها ، ليتم تفتيش المسكن المشبوه حيث تم توقيف شخص يبلغ من العمر 65 سنة ، مع ضبط و حجز عدة وسائل ومعدات لصناعة أسلحة الصيد والذخيرة، إلى جانب العثور على عدد من الخراطيش الجاهزة المقدرة بـ 86 خرطوشة مختلفة العيارات وأخرى قيد التحضير قدرت بـ 222 خرطوشة فارغة بالإضافة إلى أدوات وآلات يدوية أخرى .