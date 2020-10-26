أعلنت مديرية مراقبة التسيير المالي للأندية المحترفة، التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنّ أندية الرابطة المحترفة الأولى مدعوة لإيداع طلبات الحصول على الإجازات الخاصة بموسم 2020- 2021 في أجل أقصاه يوم 10 نوفمبر المقبل.

وحسب الإذاعة الجزائرية فإن ملفات الطلب يجب أن تودع في أجل أقصاه 15 يوما وذلك حتى يتسنى للشركات الرياضية ذات أسهم والحاصلة على إجازة النادي المحترف تحسبا للموسم القادم من تقديم ملفاتها للرابطة يوم 12 نوفمبر2020 .

وأضاف نفس المصدر أنّ الملفات يجب أن تتضمن ثلاثة جوانب وهي الملف الذي يتضمن 19 وثيقة والاتفاقية الثلاثية بين الشركة الرياضية ذات أسهم ومكتب الخبرة لمرافقة الأندية المحترفة، بالإضافة إلى عقد نوعية الخدمة المبرم بين الشركة الرياضية ذات أسهم ومكتب الخبرة.