قال طبيب فريق اتحاد بسكرة الناشط ضمن الرابطة المحترفة لكرة القدم بأنه يحرص كل الحرص رفقة طاقمه على تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره خلال تدريبات النادي.

وفي حوار خص به الموقع الرسمي للنادي أكد الدكتور العمري عز الدين : " قمنا بفحص ثاني عن طريق" البي سي آر" هنا في الجزائر العاصمة والحمد الله لا توجد أي إصابة ونتمنى أن نواصل على ذلك إلى غاية نهاية الموسم."

مضيفا :" اللاعبون وجدوا صعوبات في تطبيق البروتوكول الصحي لأنهم لم يعتادوا عليه من قبل , لكن بمرور الوقت استطاعوا التكيف مع الوضع من خلال أخذ احتياطاتهم بالفندق، الملعب وحتى الحافلة بإجبارية احترامهم لمسافة الأمان و التزامهم بالتباعد فيما بينهم."