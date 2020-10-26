تم تجهيز مستشفى حي النجمة بوهران الذي تقدر طاقة استيعابه بـ 245 سريرًا والمخصص للتكفل بحالات الإصابة بكوفيد-19 بـ14 سريرًا للعناية المركزة ، حسبما أفاد به المكلف بالإعلام و الاتصال بالمديرية الولائية للصحة والسكان.

وبذلك يصبح عدد أسرة الإنعاش المخصصة لفيروس كورونا في ولاية وهران 48 سريرًا موزعة على 14 سريرًا بالمستشفى المذكور و 10 أسرة بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران و 12 سريرًا بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر 1954 و 12 سريرًا آخر موزعة بين المؤسسات الصحية لعين الترك والمحقن وكنستيل، وفقا لما صرح به يوسف بوخاري.

وفيما يخص الوضع الوبائي الحالي لجائحة فيروس كورونا بوهران , ذكر ذات المتحدث، بأن عدد الحالات في ارتفاع مستمر حيث لوحظ هذا الارتفاع بدءا من منتصف أكتوبر.

وأبرز بأن "جزءا كبيرا من حالات الإصابة لا تظهر عليه أعراض كما أن نسبة شغل أسرة الإنعاش بالولاية لا تتجاوز 10بالمائة".

وأضاف نفس المصدر أن "التحقيقات الوبائية كشفت عن أن الإدارات و بعض أنواع وسائل النقل العمومي هي المصادر الرئيسية للعدوى"، مشددا في ذات الشأن على أهمية توخي المواطنين للحيطة والحذر و الاستمرار في تطبيق التعليمات و الإجراءات الوقائية.