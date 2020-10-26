أكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على "تميز" النتائج المتحصل عليها من قبل المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا لدورة 2020 بالنظر إلى الظرف الصحي الاستثنائي نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19 والذي أجبر المترشحين على الانقطاع عن مقاعد الدراسة لمدة فاقت ستة أشهر.

وفي كلمة له خلال حفل تكريم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا لموسم (2019 - 2020 )، توجه وزير التربية بتحية تقدير لهؤلاء الذين حققوا فوزا "باهرا" و"أدوا واجبهم المدرسي على أكمل وجه" رغم الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها الجزائر على غرار باقي دول العالم والتي أدت إلى انقطاعهم عن الدراسة حضوريا لما يربو عن ستة أشهر.

فعلى الرغم من الوضع الصحي الصعب، تميزت هذه الدورة بارتفاع نسبة الناجحين بتقدير "ممتاز" والذين بلغ عددهم 517 متفوق مقابل 108 خلال الموسم المنصرم.

كما بلغ عدد الفائزين المتحصلين على معدل 20 من عشرين في بعض المواد 8389 ناجحا مقابل 3363 في العام الدراسي السابق، يضيف المسؤول الأول عن قطاع التربية.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بالجهود التي بذلتها الدولة والإمكانيات المسخرة من طرفها من أجل إنجاح الامتحانات المصيرية, و على رأسها وضع أربع بروتوكولات صحية و توفير كافة المستلزمات الوقائية لضمان صحة المترشحين والمؤطرين على السواء بمراكز الامتحانات.