أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن يوم الخميس المقبل 29 أكتوبر الموافق لـ12 من ربيع الأول 1442 هجري سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة, وهذا بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأوضحت المديرية، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

وتأتي هذه العطلة المدفوعة الأجر طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم، المتضمن قائمة الأعياد القانونية.