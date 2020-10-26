قُتل أكثر من 50 شخصا من أفراد جماعة مسلحة تدعمها تركيا في ضربات جوية روسية بمحافظة إدلب التي تخضع لسيطرة المعارضة بشمال سوريا، بحسب تقارير.

وأُصيب كثيرون آخرون في الهجوم، الذي يُعد بمثابة تصعيد في أعمال العنف في المنطقة.

واستهدفت الغارات معسكر تدريب لتنظيم "فيلق الشام" الإسلامي المُسلّح.

وتهدد هذه الغارات اتفاقا لوقف إطلاق النار في إدلب، توسطت فيه وتشرف على تنفيذه تركيا وروسيا اللتان تدعم كل منهما أطرافا متحاربة في النزاع.

وبحسب تقدير جماعة "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارضة، بلغ عدد القتلى 78.

ويرقد بعض المصابين في حالة خطرة، فيما تُشير ترجيحات إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى، بحسب جماعة المراقبة، التي وصفت الهجوم في منطقة الحارم - شمال غرب مدينة إدلب - بأنه الأشد دموية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في شهر مارس/ آذار.

وقد أوقف الاتفاق - الذي صمد إلى حد كبير - عملية عسكرية للجيش السوري على المنطقة أدت إلى نزوح حوالي مليون شخص.

ولدى إعلان وقف إطلاق النار، قالت تركيا إنها تحتفظ بحق "التصعيد بكامل قوتها" على أي هجوم من قوات حليفة للرئيس السوري بشار الأسد.

يُذكر أن إدلب هي آخر منطقة خاضعة لسيطرة معارضين ومسلحين إسلاميين ممن تقهقروا خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ تسع سنوات.