انتخب رئيس الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة، مصطفى لموشي، رئيسا للمنطقة 1 التابعة للكونفدرالية الإفريقية لذات الاختصاص الرياضي، للعهدة الأولمبية 2021-2024، وذلك خلال أشغال الجمعية العامة المنعقدة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وتضم المجموعة 1 أربعة بلدان من شمال القارة "السمراء"، ويتعلق الأمر بكل من : الجزائر -تونس -ليبيا والمغرب.

من جهتها، انتخبت المغربية بشرى حجيج رئيسة للهيئة القارية لنفس العهدة الأولمبية (2021-2024)، خلال ذات الأشغال.

وجاء انتخاب رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة على رأس الهيئة القارية بعد حصولها على 42 صوتا من أصل 54 اتحادية وطنية كان لها حق التصويت، مقابل 12 صوتا لمنافسها المصري عمرو علواني، الذي تولى رئاسة الكونفدرالية منذ 2001.

وكانت بشرى حجيج انتخبت في ديسمبر 2015 نائبة لرئيس الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة، خلال أشغال الجمعية العامة المنعقدة بالجزائر.