أعلن رئيس الشركة الرياضية لأهلي برج بوعريريج الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نذير بوزناد اليوم الاثنين عن استقالته من منصبه.

وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح ذات المتحدث بأنه "اتخذ قرار الاستقالة بعد تعرضه إلى محاولة اعتداء من قبل بعض أشباه الأنصار أثناء الحصة التدريبية للفريق مساء أمس الأحد و ذلك بهدف الضغط على الإدارة للتوقيع لأحد اللاعبين القدامى للفريق".

وأضاف ذات المصدر بأنه "يشجب مثل هذه التصرفات كما أن الإدارة والطاقم الفني لن يرضخوا لمثل هذه الممارسات" مفيدا بأن "الطاقم الفني بقيادة بلال دزيري هو المخول لانتداب أو تسريح اللاعبين".

كما أكد بأنه "قام بتقديم شكوى رسمية أمام الجهات الأمنية ضد المعتدين و أن ثقته كبيرة في العدالة من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي لا تخدم النادي ولا تمثل أنصاره الحقيقيين".

للإشارة تواصل تشكيلة نادي أهلي برج بوعريريج تحضيراتها تحت إشراف المدرب بلال دزيري وذلك بمعدل حصتين في اليوم في انتظار الشروع في العمل التكتيكي بدءا من الأسبوع المقبل من خلال المباريات الودية.