رفضت المحكمة الرياضية الطعن الذي تقدم به وفاق سطيف من أجل أحقيته في المرتبة الثانية المؤهلة إلى رابطة أبطال إفريقيا.

وكانت هذه الخطوة متوقعة بعد ترسيم المشاركات الإفريقية ووضع الوفاق في المرتبة الثالثة التي تمكنه من المشاركة في كأس "الكاف" دون رابطة الأبطال الإفريقية.

ومن المرشح كذلك أن تتوجه إدارة النادي إلى المحكمة الدولية كما صرح به رئيس مجلس إدارة الوفاق عز الدين أعراب في العديد من المرات.

من جهة أخرى، أكد رئيس النادي الإفريقي السطايفي جمال بلحسين في تصريح لـ"الخبر"، أن المحكمة الرياضية الجزائرية أصدرت حكما يقضي بعدم التأسيس في القضية التي رفعها الفريق للمطالبة بحقه في الصعود إلى قسم الهواة رفقة فريقي شباب الحناية وأمل غريس، وهو الحكم الذي جاء مخيبا للآمال في وقت كان الطاقم الفني والإداري يضع ثقة كبيرة في إنصاف الفريق وتطبيق القانون فقط لمنح الأحقية للفريق في الصعود وعدم اختراع أساليب لا تمت بصلة لقوانين كرة القدم.

وأكد بلحسين في حديثه لـ"الخبر" بأن الفريق سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية لاستعادة حقه، وهي الخطوة التي كان يشير إليها دائما في حال عدم إنصافه من طرف المحكمة الرياضية الجزائرية.