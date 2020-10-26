التمس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، ممثل النيابة لمحكمة عزابة شرقي سكيكدة، عقوبة عامين وسبع سنوات سجنا نافذا في حق 13 متهما يتقدمهم رئيسي بلدية سكيكدة السابقين ومقاولين ومديرة، وهذا بعد متابعتهم بجنحة سوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا للغير غير مبررة والثراء الفاحش.

ويوجد في السجن بعزابة منذ شهور، رئيسي بلدية سكيكدة، السابقين رفقة مقاول، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية، وأثناء المحاكمة التي شهدت حضورا قويا بمحكمة عزابة التي دامت إلى الساعة التاسعة من ليلة الأحد، حيث تفاجأ المتهمون الموضوعون تحت الرقابة القضائية بالتماس عقوبة سنتين وسبع سنوات سجن في حقهم رفقة الأشخاص الثلاثة المتواجدين في السجن بعزابة.