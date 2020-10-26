تراجعت أسعار النفط بشكل متسارع في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، بعد إعلان ليبي يوم الجمعة الماضي، بشأن التوصل لاتفاق رفع "القوة القاهرة" عن موانئ شرق البلاد، كانت تستخدم لتصدير الخام.



واليوم أعلنت مؤسسة النفط الليبية، انتهاء الإغلاقات لجميع الحقول والموانئ الليبية بعد رفع "القوة القاهرة" عن حقل الفيل (جنوب)، الأمر الذي يمهد لزيادة ضخ النفط الليبي للسوق العالمية بعد توقف 9 أشهر.



وفي التعاملات النفطية المبكرة اليوم، فقد خام برنت تسليم جانفي المقبل دولارا و10 سنتات مقارنة مع إغلاق الجمعة أو 2.60% ليصل إلى 40.97 دولارا للبرميل.



ويتوقع أن يرتفع إنتاج ليبيا من الخام لمتوسط مليون برميل يوميا خلال شهر، بحسب ما ذكرته المؤسسة، مقارنة مع 100 ألف برميل يوميا منذ جانفي الماضي، ما يعني إرباك حسابات تحالف "أوبك بلس" (+OPEC) لخفض الإنتاج.