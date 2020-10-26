شددت وزارة الشؤون الدينية على أن "المكانة العظيمة التي يكنها كل الجزائريين والأمة الإسلامية لحبيب الحق وسيد الخلق والذي نحن مدعوون جميعا إلى الاقتداء بسنته وأخلاقه، لا يمكن أن تزعزعها إساءات المسيئين إلى شخصه الكريم ولا أن ينقص من مقامه الازدراء ولا الاستهزاء".



واضافت في بيان لها اليوم الاثنين, أن "الإساءة والاستهزاء يدخل ضمن خطاب الكراهية وينشر الحقد والعنصرية بين الأسرة الإنسانية, ونحن نكره الإساءة ونشجبها وننبذ الشتيمة ونستنكرها, مهما كان مصدرها ومهما كان مبررها, لأن العلم شعارنا والحلم دثارنا".



وخلص بيان وزارة الشؤون الدينية الى القول أن "رسولنا, صاحب الذكرى العطرة, علمنا أن نحترم ونقدس جميع الأنبياء والرسل وأوجب علينا الإيمان برسالاتهم ونهانا عن التعرض لهم بسوء, وهو ما تدل عليه الشرائع السماوية وتدعو إليه مكارم الأخلاق وتحتفي به الأسرة الإنسانية وتجرمه القوانين والمواثيق الدولية".