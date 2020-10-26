تمكن اليوم الاثنين أعوان مديرية التجارة بولاية البيض من حجز قنطارين و 8 كلغ من السمك غير صالح للاستهلاك البشري كانت موجة للتسويق, حسبما أستفيد لدى مديرية التجارة.



و أفاد ذات المصدر، أن عملية الحجز تمت من طرف الفرقة المختلطة (تجارة و بيطرة) على مستوى ثلاث نقاط لبيع هذه المادة الاستهلاكية بعاصمة الولاية، حيث تبين من خلال عملية المعاينة أنها غير صالحة للإستهلاك البشري وغير خاضعة للرقابة البيطرية الصحية.



وقد تم على إثر ذلك حجز الكمية السالفة الذكر و إتلافها على مستوى مركز الردم التقني وإنجاز ملف للمتابعة القضائية ضد المخالفين, وفقا لذات المصدر.