نجحت إدارة أهلي البرج،هذا المساء،في الظفر بخدمات وسط الميدان نبيل بوسماحة،حيث وقّع رسميا بحضور وكيل أعماله نور الدين عيدل على العقد الذي يربطه مع "الكابا" لموسمين قادما من شبيبة الساورة، ليختم بذلك قائمة الاستقدامات التي شملت بصفة رسمية 14 لاعبا جديدا ويتعلق الأمر بكل من مدّور، وشان، عدالة، زغدان، زياني، بوسماحة، عمريش، باروش، قصاص، رحبة، راشدي، بن عثمان والحارسين متحزّم ونايلي يضاف إليهم ركائز الفريق من لاعبي الموسم الفارط،وهم سبيعي، حموش، ڤتّال، عروسي، ڤعڤع، دوّاجي والحارس سيدريك إضافة إلى ترقية 8 لاعبين من فئة "الرديف" ويتعلق الأمر باللاعبين بوجمعة، زغنون، رحماني، سعيدي، لشهب، لعلاوي، بلفروم والحارس إسلام لوصيف.



وعلى صعيد آخر،تواصل تشكيلة الفريق تحضيراتها الجدّية استعدادا للموسم الجديد،حيث يركّز الطاقم الفنّي للأهلي بقيادة المدرب بلال دزيري على الجانب البدني من أجل تحسين اللياقة البدنية لتشكيلته خاصّة في ظلّ ابتعاد اللاعبين عن أجواء المنافسة لأكثر من 7 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، وينتهي التربص الأول للفريق المقام بالمركز الرياضي "أكواجيم ستانڤولا" ببرج بوعريريج يوم 30 أكتوبر الجاري على أن يمنح المدرب البرايجي للاعبيه 3 أيام راحة لاسترجاع الأنفاس وزيارة عائلاتهم،لتكون بعدها العودة مجدّدا إلى التدريبات لإتمام برنامج التحضيرات بالدخول في التربص الثاني للتشكيلة في نفس المركب الرياضي المذكور سالفا قبل استئناف المنافسة الرسمية يوم 28 نوفمبر القادم.