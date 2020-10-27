ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1%، بعدما سجلت تراجعاً حاداً أمس الإثنين، وسط متابعة تطورات العرض والطلب في سوق الخام في ظل الزيادة الحادة لإصابات "كورونا" في أوروبا والولايات المتحدة.

وقفزت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي 1.03% إلى 41.23 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة09:08 صباحاً بتوقيت الجزائر. كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.99% عند 38.94 دولاراً للبرميل. و

كانت أسعار النفط قد تراجعت التسوية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع مخاوف تداعيات الموجة الثانية من الوباء على تعافي الطلب على الخام. وعند التسوية، هبط سعر عقد خام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 3.1% ما يعادل 1.31 دولار ليسجل 40.46 دولار للبرميل. وهبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنحو 3.2 % أو 1.29 دولار ليصل إلى 38.56 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية منذ الثاني من شهر أكتوبر الجاري.