اقتنت مؤسسة سوناطراك 500 لوحة رقمية ومعدّات معلوماتية لصالح وزارة التربية الوطنية بغرض تجهيز خمس مدارس في إطار العملية النموذجية التي أطلقتها هذه الأخيرة على مستوى مناطق الظل.

وحسب بيان للمؤسسة نشرته، اليوم الثلاثاء، فإن هذه العملية النموذجية، ستمكن تلاميذ هذه المدارس من الاستفادة من وسائل عصرية لمتابعة دروسهم والتخفيف من ثقل المحفظة.

كما قامت سوناطراك بتركيب سخّانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتجهيز قاعات للإعلام الآلي على مستوى المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة في كلّ من بلدية الدبداب بولاية إليزي وبلدية أمّ طيور بولاية الوادي وهو ما يؤكد اهتمام سوناطراك ومشاركتها الفعالة في تحسين وتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ في مشوارهم التعليمي.