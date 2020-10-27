أجلت اليوم الثلاثاء، محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة القضيتين رقم 96/14 و14/96 المتابع فيهما والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل بطلب من دفاع المتهم، فيما سيمثل زوخ للمحاكمة بمحكمة تيبازة في الثالث من نوفمبر القادم في قضية ثالثة كانت قد أجلت مؤخرا.

ونطق رئيس الجلسة بقرار تأجيل القضية الأولى رقم 96/14 بعد تقدم دفاع المتهم زوخ عبد القادر ممثلا في الأستاذ عمار زواوي بطلب يلتمس فيه أجل للاطلاع على الملف ، والذي يواجه فيه الوالي السابق للعاصمة الذي مثل اليوم أمام هيئة المحكمة تهمة منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة .

ويوجد علي حداد الموقوف في قضايا أخرى ضمن قائمة الأشخاص الذين نادى عليهم القاضي في الملف إلى جانب وكيل الخزينة العمومية و ممثل عن إدارة أملاك الدولة وعدد من الشهود.

كما قرر رئيس الجلسة تأجيل القضية الثانية رقم 94/14 والتي كانت مبرمجة لجلسة اليوم إلى تاريخ 17 نوفمبر 2020 بطلب من الدفاع الذي التمس أجلا للاطلاع على الملف ،حيث يواجه فيها زوخ تهم منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال إبرام الصفقات العمومية ،

ومثل زوخ أمام رئيس الجلسة كمتهم إلى جانب الوزير السابق للأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان بالإضافة إلى شقيقي محي الدين طحكوت وهما رشيد وحميد ونجله بلال كشهود رفقة عدد آخر من الشهود، بينما غاب محي الدين طحكوت الموقوف. وكانت المحكمة قد حضرت جهاز المحاكمة عن بعد للتواصل مع كل من علي حداد ومحي الدين طحكوت قبل أن يتقرر تأجيل النظر في الملفين .