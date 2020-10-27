أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، أن البلاد ستعرف كيف ترفع التحديات المعترضة.

وقال الفريق في لقاء توجيهي مع الإطارات والمستخدمين، أنه "على يقين تام بأن بلادنا وكما قبرت الاستعمار بالأمس وقهرت الإرهاب في الماضي القريب ستعرف كافة التحديات المعترضة وتخرج منها بأكثر قوة وأكثر مناعة".

وأضاف الفريق شنڨريحة في كلمته أن "المصلحة العليا للوطن تطلبت منا في الجيش الوطني الشعبي من منطلق مهامنا الدستورية اتخاذ مواقف صادقة وثابتة اتجاه الوطن والشعب".

وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي "نعتبر أمن واستقرار هذا الوطن ووحدة شعبه وسيادته أمانة مقدسة في أعناقنا".

وتابع قائلا إن "الجزائر أرض المقاومة والشهادة تعرف جيدا قدر السيادة الوطنية وقيمة الاستقلال وثمن الأمن والاستقرار"، مشيرا إلى أن "الجزائر ستكون كما كانت دائما عصية على أعدائها بالأمس واليوم وغدا وستعرف كيف تحفظ استقلالها وسيادتها الوطنية".