قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، خلال تجمع بولاية عين الدفلى أن المركز الدستوري للغة الأمازيغية تم الحسم فيه وغير قابل للتعديل وتابع الوزير بأن اللغة العربية والأمازيغية مكونات الهوية الجزائرية ولا يمكن المساس بها والدستور عزز هذه المقومات.

وأكد زغماتي، أنه لا خوف على الإسلام والعربية في بلاد وديار الإسلام. وأوضح الوزير، أن اللغة العربية والإسلام مفهومان متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الأخر وهي اللغة الرسمية للدولة وهي قاعدة ملزمة لكل مؤسسات الدولة .

وأكد زغماتي، أنه لا يمكن للدستور أن يغير اللغة العربية لأنها اللغة الرسمية.