أطاحت مصالح الشرطة للأمن الحضري 9 و 23 ب أمن ولاية وهران أمس الإثنين، بأربعة أشخاص من مروجي المخدرات الصلبة مع حجز 9.02 غرام و3عينات من الكوكايين ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 30000 دينار.

واستغلت مصالح الشرطة لقطاع الأمن الحضري 23 معلومات مفادها قيام شخص بترويج المخدرات وسط فئة الشباب داخل الأحياء الشعبية لتباشر عملية المراقبة والترصد لتحركاته إلى أن أوقفته بالقرب من مقر سكناه.

وبعد تفتيش منزله بترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران عثر عناصر الأمن على 9.02 غرام من المخدرات الصلبة "كوكايين" و 12000 دينار من عائدات الترويج.

ومن جهتها ألقت مصالح الشرطة للأمن الحضري 9 القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم 3 عينات من الكوكايين ومبلغ مالي قدره 28000 دينار ليتم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين في العمليتين أحيلوا بموجبه اليوم أمام العدالة حيث صدر في حقهم أمر إيداع.

وفي سياق ذي صلة أطاحت فرقة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بمروجَي مخدرات وبحوزتهما 190غراما من الكيف المعالج إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج قيمته 8000 دينار، وبعد تقديمهما أمام العدالة وضعا رهن الحبس المؤقت.