أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي بأن الفاف فكرت في تقديم طلب للسلطات والجهات المعنية من أجل السماح لعدد محدود من الجماهير لحضور المباراة القادمة للخضر ضد زيمبابوي.

وقال زطشي :" فعلا فكرنا في السماح لـ 5000 شخص من أجل الحضور إلى ملعب الخامس جويلية لمساندة الخضر في مباراتهم ضد زيمبابوي والمقررة الشهر القادم، لكن مع التزايد المرتفع لعدد المصابين بفيروس كورونا تراجعنا عن الطلب، موضحا أن المباراة ستلعب دون جمهور.