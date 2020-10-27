يعود الصراع الكروي سهرة اليوم في مختلف الملاعب الأوروبية بمناسبة مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لمسابقة دوري الأبطال.

ويواجه نادي لوكوموتيف موسكو الروسي ضيفه بايرن ميونيخ الألماني الذي سيدخل بقوة للدفاع عن لقبه الأخير، فالفريق البافاري لم يرحم مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني ودك شباكه برباعية نظيفة في أولى المباريات الافتتاحية للمسابقة، بينما سقط لوكوموتيف في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي.

نادي ريال مدريد الإسباني المتواجد بألمانيا تحسبا لملاقاة بوروسيا منشغلادباخ الألماني يدخل لقاءه بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين على الجار برشلونة بثلاثية لواحد بملعب الكامب نو، مباراة لن تكون سهلة للملكي أمام نادي أسال العرق البارد لأنتير ميلان وفرض عليها التعادل في الجولة الأولى.

نادي مانشستر سيتي سينزل إلى ملعب الفيلودروم بدون لاعبه سيرجيو أغويريو بسبب الإصابة التي تعرض لها في آخر مباراة للسيتزن أمام ويست هام الإنجليزي ويسعى رفقاء محرز للعودة بالنقاط الثلاث من أمام أولمبيك مرسيليا والتي ستمحو التعثر الأخير للفريق.

باقي المباريات تجرى على الشكل التالي : لوكوموتيف موسكو - بايرن ميونخ ، شاختار دونيتسك ـ إنتر ميلان ،أتلتيكو مدريد – سالزبورغ، بوروسيا مونشنغلادباخ - ريال مدريد، بورتو – أوليمبياكوس، مارسيليا - مانشستر سيتي ، ليفربول – ميتيلاند، أتالانتا-أياكس.