ذكّرت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بمناسبة المولد النبوي الشريف، بمخاطر الألعاب النارية.

وأفادت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، "أن الصواريخ والقذائف وغيرها قد تتسبب في حوادث خطيرة تهدد سلامة أسرتكم وأصدقائكم وجيرانكم".

وأضاف المصدر ذاته، أن من بين أخطار الألعاب النارية، الحرائق، والصخب الناجم عن الانفجار الذي يترك أثار سلبية على الحوامل والأطفال. بالإضافة إلى إصابة العين الذي يؤدي إلى رضوض بصرية مع إصابات خطيرة، مما يؤدي إلى تعقيدات وعواقب وخيمة