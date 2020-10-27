عرج رئيس الفاف خير الدين زطشي خلال ندوته الصحفية التي عقدها اليوم عن برنامج المواجهات الودية التي قد يلعبها الخضر وقال:" مع البرمجة المكثفة للفيفا سيكون من الصعب إيجاد موعد في القريب العاجل خصوصا في ظل الوضع الصحي الذي يعرفه العالم بسبب جائحة كورونا."

وعلق على إمكانية مواجهة الجزائر لمنتخب فرنسا: " فعلا لقد تحدثت مع نظيري نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة وكلانا مُتحمس لتنظيم هذا اللقاء بين المحاربين والديكة لكن بطبيعة الحال سنحتاج للضوء الأخضر من السلطات العمومية بخصوص الجانب التنظيمي."

وفي سياق آخر استبعد زطشي إعادة النظر في نظام المنافسة الجديد:" قمنا بدعوة الأندية للاجتماع بالمركز التقني لسيدي موسى واقترحنا عليهم عدة صيغ للمنافسة وواقفوا بالإجماع على بطولة ذهاب وإياب و38 جولة لهذا لا يمكننا إعادة الحديث عن هذه النقطة في كل مرة ."

مضيفا: " يمكننا النظر في صيغة المنافسة إلا في حالة واحدة وذلك في حالة ما إذا كان هناك طلب جماعي من الفرق لإعادة النظر في الصيغة."

وعن الانطلاق الرسمي للمنافسة الكروية أردف زطشي:" أخذنا الضوء الأخضر من السلطات المعنية لانطلاق الموسم الكروي في 28 من نوفمبر القادم والبداية ستكون قبلها بكأس السوبر." موضحا:"الانطلاق سيكون تدريجي بمعدل مقابلة كل أسبوع ثم مقابلتين , وسنقوم بتقليص فترة الميركاتو حتى يسدل الستار على البطولة في أقرب وقت ممكن".