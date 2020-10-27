واصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر الارتفاع مقتربا من حاجز 300 حالة يوميا، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 287 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 276 إصابة في اليوم الماضي، ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 56710 حالة.

كما كشف نفس المتحدث عن تسجيل 9 وفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 1931 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 39444 حالة بعد تسجيل 171 حالة جديدة.

وارتفع عدد الحالات المتواجدة في العناية المركزة بمستشفيات الوطن الى 37 مريضا مقابل 30 مريضا في اليوم السابق.