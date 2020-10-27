دخل رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة (الجزائر العاصمة)، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن "حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق".

وجاء في البيان: "بناء على توصية أطبائه، دخل رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة – بالجزائر العاصمة".

مع الإشارة --يضيف ذات المصدر-- إلى أن "حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق, بل إن السيد رئيس الجمهورية يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه".