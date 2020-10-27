ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، أن عدد إصابات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إفريقيا، وصل إلى 837. 727 .1 مليون حالة.

و أوضح المركز في بيان , أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض، وصلت إلى 41.04 حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة وصل إلى 14.161.100.

و تعد جنوب إفريقيا ومصر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا أكثر الدول المتضررة من المرض في القارة فيما يخص عدد الإصابات.

كما تعد منطقة جنوب القارة أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يخص عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات.