قالوزير الموارد المائية، أرزقي براقي، خلال الزيارة التي قام بها اليوم، إلى سكيكدة ، أنه من غير المعقول أن ولاية سكيكدة تتوفر على أربعة سدود ومحطتين لتحلية مياه البحر بطاقة 200 ألف م3 في اليوم ونسبة 60 في المائة من سكان الولاية يعانون العطش، هذا المشكل بقي مطروحا منذ سنة 2003، والسبب في كل هذا ينحصر في فشل المشاريع التي استفادت منها قطاعه بالولاية والتي لم تأخد بجدية.

من جهة أخرى، أشار أرزقي براقي إلى البيروقراطية التي يشتكي منها الفلاحون الذين لم يتمكنوا من استغلال المياه الجوفية في السقي وهذا دائما بسبب البيروقراطية المنتهجة من قبل الإدارة، مهددا في سياق ملاحظته إلى برمجة زيارة أخرى للوقوف على المشاكل التي يتخبط فيها قطاعه بولاية سكيكدة التي يعاني سكانها العطش رغم الإمكانيات المائية التي تتوفر عليها.

وختم الوزير زيارته القصيرة بالوقوف على مشروع محطة تصفية المياه المستعملة التي تعرف تأخرا كبيرا حيث قال يجب إعادة النظر في جميع الميادين لقطاع الري بسكيكدة.